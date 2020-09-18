Украина За полтора месяца тишины ОБСЕ выявила 1052 нарушения режима прекращения огня

2020-09-18 19:29 168

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ с 27 июля, со дня вступления в силу перемирия, зафиксировала 1052 нарушения режима прекращения огня со стороны сепаратистов.

Как указано в отчете миссии, за 54 дня "тишины" в Донецкой и Луганской областях произошло 193 взрыва, пролетели девять неопределенных боеприпасов и 13 осветительных ракет, а также произведено 837 очередей и выстрелов.

За последние сутки миссия зафиксировала 15 нарушений, 14 из которых - в Донецкой области.

В то же время в Луганской области ОБСЕ зафиксировала одно нарушение перемирия.

Напомним, ранее миссия заявляла об обнаружении десятков метров свежевырытой сепаратистами траншеи возле Зайцево, Лозового и Молодежного, что свидетельствует о нарушении минских договоренностей.

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