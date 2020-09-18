Украина Лечить зараженных коронавирусом будут по-новому - МОЗ Украины изменил протокол

2020-09-18 12:43 222

Минздрав Украины внес изменения в ранее утвержденный протокол лечения пациентов, у которых подтвержден диагноз "коронавирус".

Как сообщил сегодня глава МОЗ Максим Степанов, протокол предназначен для использования всеми медиками, оказывающими помощь пациентам с коронавирусом.

"Вчера, 17 сентября, я подписал приказ, которым утвердил новый протокол оказания медицинской помощи для лечения коронавирусной болезни, разработанный нашими ведущими специалистами", - пояснил Степанов.

Основными изменениями стали: внесение расширения использования глюкокортикоидов, определение алгоритмов назначения антикоагулянтной терапии.

Кроме того, были внесены дополнения протоколов подходами к противомикробной терапии, конкретизированы показания для назначения лекарственных средств. В протокол полностью включены подходы к медикаментозной терапии и кислородной поддержки больным.

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