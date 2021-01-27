Курьезы Разработчик боевого яда Новичок уверяет, что создал лекарство от Covid-19, псориаза и аллергии

2021-01-27 14:14 91

Один из разработчиков яда Новичок Леонид Ринк планирует выпустить противовирусный и иммуномодулирующий препарат Иммофон, который будет рассчитан на лечение COVID-19.

"Оно работает против вирусных заболеваний, великолепно восстанавливает клетки после работы своей иммунной системы, то есть ликвидирует цитокиновый шторм (когда иммунитет начинает уничтожать свой организм), который, по мнению многих специалистов, является одной из причин смертности от COVID-19", - пояснил Ринк.

Новый препарат основан на лекарстве Диуцифон, который был разработан для лечения проказы. В своей разработке Ринк устранил недостаток Диуцифона - плохую растворяемость в плазме крови. В новом препарате соединены сильный противовирусный препарат Дапсон и две молекулы метилурацила, которые должны активизировать обмен веществ в тканях организма и стимулировать процесс регенерации.

По словам Ринка, препарат можно также применять при лечении красной волчанки, склеродермии, ревматоидного артрита, псориаза, аллергии, лейкозов и заболеваниях легких.

Ученый отметил, что препарат прошел исследования на 700 пожилых добровольцах. Не было ни одной тяжелой стадии и ни одной смерти после заражения.

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