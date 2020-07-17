Коронавирус Найден особый белок, который играет определяющую роль в лечении коронавируса

2020-07-17 14:47 207
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

Ученые из Франции выделили главный признак, который обнаруживается у пациентов с тяжелым течением заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

Это стало первым шагом к пониманию того, как именно следует бороться с коронавирусом нового типа.

Эксперты изучили 50 больных, у которых заболевание сопровождалось симптомами - от легкого кашля до дыхательной недостаточности, в результате чего их подключали к аппаратам ИВЛ. Исследователи пришли к выводу, что у всех пациентов с тяжелой формой COVID-19 проявлялась нехватка интерферона типа I, который выделяется организмом для борьбы с вирусом. Его выработка замедляет развитие коронавирусной инфекции.

По результатам полученных данных ученые утверждают, что именно этот тип белка играет определяющую роль в исцелении больных.

Напомним, с начала пандемии в мире, по данным ВОЗ, выявлено более 13 миллионов случаев заражения коронавирусом, погибли около 580 тысяч человек.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

С 17 июля в Киевской области усиливают карантинные ограничения

2020-07-17 15:28 495

В Украине уже почти 60 тысяч случаев заражения COVID - ситуация в регионах

2020-07-17 13:45 288

Уровень заболеваемости коронавирусом в мире за минувшие сутки заметно вырос

2020-07-17 12:41 279

Американская вакцина против коронавируса успешно прошла испытания

2020-07-17 12:14 387

Еще новости в разделе "Коронавирус"

С 17 июля в Киевской области усиливают карантинные ограничения

2020-07-17 15:28 495

Найден особый белок, который играет определяющую роль в лечении коронавируса

2020-07-17 14:47 207

В Украине уже почти 60 тысяч случаев заражения COVID - ситуация в регионах

2020-07-17 13:45 288

Уровень заболеваемости коронавирусом в мире за минувшие сутки заметно вырос

2020-07-17 12:41 279
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

С 17 июля в Киевской области усиливают карантинные ограничения 2020-07-17 15:28 495
Найден особый белок, который играет определяющую роль в лечении коронавируса 2020-07-17 14:47 207
В Украине уже почти 60 тысяч случаев заражения COVID - ситуация в регионах 2020-07-17 13:45 288
Уровень заболеваемости коронавирусом в мире за минувшие сутки заметно вырос 2020-07-17 12:41 279

Лента

16:33 Результаты президентских выборов в Польше оспаривают в Верховном суде
15:28 С 17 июля в Киевской области усиливают карантинные ограничения
14:47 Найден особый белок, который играет определяющую роль в лечении коронавируса
14:14 Экономика Китая показала максимальный в истории подъем ВВП
13:45 В Украине уже почти 60 тысяч случаев заражения COVID - ситуация в регионах
13:12 Хакеры взломали аккаунты Маска, Безоса, Гейтса, Обамы и Байдена
12:41 Уровень заболеваемости коронавирусом в мире за минувшие сутки заметно вырос
12:14 Американская вакцина против коронавируса успешно прошла испытания
11:42 Лёгкая форма коронавируса может сформировать временный иммунитет
11:15 На Западе Украины объявлен желтый уровень опасности, ожидаются грозы