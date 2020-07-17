Коронавирус Найден особый белок, который играет определяющую роль в лечении коронавируса

2020-07-17 14:47 207

Ученые из Франции выделили главный признак, который обнаруживается у пациентов с тяжелым течением заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

Это стало первым шагом к пониманию того, как именно следует бороться с коронавирусом нового типа.

Эксперты изучили 50 больных, у которых заболевание сопровождалось симптомами - от легкого кашля до дыхательной недостаточности, в результате чего их подключали к аппаратам ИВЛ. Исследователи пришли к выводу, что у всех пациентов с тяжелой формой COVID-19 проявлялась нехватка интерферона типа I, который выделяется организмом для борьбы с вирусом. Его выработка замедляет развитие коронавирусной инфекции.

По результатам полученных данных ученые утверждают, что именно этот тип белка играет определяющую роль в исцелении больных.

Напомним, с начала пандемии в мире, по данным ВОЗ, выявлено более 13 миллионов случаев заражения коронавирусом, погибли около 580 тысяч человек.

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