Украина Полиция рассказала детали нападения на Балуха

2020-09-19 12:00 105

Мужчина ударил Владимир Балуха ногой, а когда тот упал и потерял сознание, скрылся, не оказав помощь.

Правоохранители в пятницу, 18 сентября задержали мужчину, которого подозревают в нападении на крымского активиста и бывшего заключенного Владимира Балуха. Им оказался киевлянин, 1988 года рождения, сообщает пресс-служба полиции.

Отмечается, что конфликт у задержанного с активистом произошел на бытовой почве.

По данным полиции, 7 сентября мужчина пришел в гости к знакомому, который работает охранником в одном из ресторанов. В тот вечер Владимир Балух вместе с друзьями отмечали годовщину освобождения из плена в ресторане Казак. Около полуночи он вышел из заведения и направился в ресторан Edem.

"Там у него возник конфликт с неизвестным. Мужчина ударил его ногой - потерпевший упал и потерял сознание. После этого злоумышленник скрылся, не оказав пострадавшему помощь", - говорится в сообщении.

Утром Балуха доставили в больницу.

"В ходе досудебного расследования правоохранители установили и опросили свидетелей этого события, провели ряд оперативно-розыскных и следственных действий. В результате полицейские установили подозреваемого", - говорится в сообщении.

Задержанному было сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного статье об умышленном тяжком телесном повреждении (ч. 1 ст. 121) Уголовного кодекса Украины. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

Напомним, 8 сентября об избиении Балуха сообщил режиссер Олег Сенцов. По его словам, у потерпевшего сломана рука и ключица. Позднее стало известно, что Балуха избили на территории киевского Гидропарка. По данным полиции, у него пропали телефон и банковская карта.

Позже врачи заявили, что он находится в стабильно тяжелом состоянии.

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