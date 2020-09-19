Мир У Навального рассказали о его самочувствии

2020-09-19 10:30 249

Отравленный оппозиционер чувствует себя хорошо и понимает, что происходит, однако, до полного выздоровления еще далеко.

Сотрудница российского оппозиционера Алексея Навального Мария Певчих рассказала, что тот чувствует себя хорошо, понимает, что происходит. Об этом она сказала в интервью BBC, опубликованном в пятницу, 18 сентября.

"Периодически хожу навещать его. Он чувствует себя достаточно хорошо... Он безусловно понимает, что происходит", - сказала Певчих.

По ее словам, Навальный "еще очень далек от полного выздоровления, очень много работы впереди".

"Любой человек даже в прекрасном и добром здоровье будет долго переваривать события такого масштаба. Я думаю, это еще займет какое-то время, чтобы даже самой светлой головой это осознать, не говоря уж о том, чтобы перечитать новости за такое количество дней", - сказала Певчих.

Она также выразила надежду, что в ближайшее время он вернется в свое нормальное состояние.

Ранее у Навального показали, где нашли отравивший его яд. Новичок был обнаружен на бутылке с водой, из которой Навальный пил еще до вылета из Томска, говорят в ФБК.

Преед этим секретарь Навального сообщила о его планах. По ее словах, Навальный никогда не рассматривал других вариантов, кроме, как работа в России.

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