ВОЙНА В Украине На рф призывают сжигать военкоматы в протест против объявленной могилизации

2022-09-22 10:27

Соратник Навального Иван Жданов призвал россиян выходить на уличные акции, а также поджигать военкоматы в знак протеста. 

"Наша команда поддержит любые формы протеста перед этим. Если вы бежите от призыва - это хорошо, мы поддерживаем, мы готовы оказывать информационную, юридическую помощь. Если вы выходите на акции протеста - мы поддерживаем это, мы готовы оказывать координационную помощь, которую необходимо", - заявил Жданов.

В штабе Навального также одобряют поджоги россиянами военкоматов в знак протеста. В этом случае протестующим тоже обещают помощь.

Вместе с тем, в больших городах на россии опасаются митингов против мобилизации. Сотрудников милиции вызывают по тревоге в касках, с щитами и дубинками.

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Эксгумация массовых захоронений под Изюмом раскрыла новые военные преступления оккупантов 2022-09-22 14:29
Беженцы возвращаются домой: таможенники объяснили, какие вещи и сколько можно ввозить из-за границы 2022-09-22 12:28