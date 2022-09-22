ВОЙНА В Украине На рф призывают сжигать военкоматы в протест против объявленной могилизации

2022-09-22 10:27

Соратник Навального Иван Жданов призвал россиян выходить на уличные акции, а также поджигать военкоматы в знак протеста.

"Наша команда поддержит любые формы протеста перед этим. Если вы бежите от призыва - это хорошо, мы поддерживаем, мы готовы оказывать информационную, юридическую помощь. Если вы выходите на акции протеста - мы поддерживаем это, мы готовы оказывать координационную помощь, которую необходимо", - заявил Жданов.

В штабе Навального также одобряют поджоги россиянами военкоматов в знак протеста. В этом случае протестующим тоже обещают помощь.

Вместе с тем, в больших городах на россии опасаются митингов против мобилизации. Сотрудников милиции вызывают по тревоге в касках, с щитами и дубинками.