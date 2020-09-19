Украинцы массово рванули за субсидиями, размер выплат повысили: что нужно знать и сколько денег можно получить

Украинские чиновники решили предупредить граждан о том, что средний размер субсидии увеличился
Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.
Так, по словам чиновников, средний размер субсидии увеличился на 8,9%, по сравнению с июлем этого года. Сейчас размер помощи составляет 279,8 грн (раньше показатель был на уровне 256,73 грн).
Больше всего помощи от государства получают жители Киева – чуть больше 488 гривен. Наиболее маленький показатель в Закарпатской области – чуть меньше 150 грн.
Помимо этого, в Кабмине рассказали, что всего на помощь по оплате коммуналки планируется выделить чуть более 417 миллионов гривен. Из них 11,7 млн были выданы украинцам в безналичной форме.
Всего помощь от государства, по состоянию на август этого года, получили 2,946 млн граждан
До этого мы писали об изменении порядка начисления субсидии, которые должны вступить в силу с первого октября этого года.
Так, касаемо возврата "лишних" субсидий, то в проекте прописана следующая схема: если Минсоцполитики обнаружит, что кому-то начислена слишком большую компенсацию, его внесут в "черный список", который передадут в Ощадбанк. Тот, в свою очередь, заблокирует операции по карте и вернет переплату на казначейский счет Минсоцполитики.
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