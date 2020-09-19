Политика видео Европейские пенсии украинцам не светят, - Зеленский

2020-09-19 12:30 87

 

В Украине в следующем году вырастут пенсионные выплаты, но сразу повышения пенсий до европейского уровня не произойдет. На это потребуется несколько лет.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время визита во Львовскую область, сообщает пресс-служба ОП.

Зеленского попросили прокомментировать заложенные в бюджет на 2021 год параметры социальных выплат.

«Социалка. Поставлена ​​задача по повышению зарплат ученым и учителям, медикам и, насколько это можно, пенсионерам», - отметил он.

Также он подчеркнул, что с 2021 вводятся доплаты пенсионерам старше 75 лет.

«Стоит ожидать, что она сразу будет европейского уровня? Я думаю, что ожидать этого не надо. Но со следующего бюджетного года она будет увеличена и все равно, в любом случае, через несколько лет мы выйдем на нормальный человеческий уровень социалки», - подытожил Зеленский.

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