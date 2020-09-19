Украина Синоптики рассказали, в каких местах на выходных будут заморозки

2020-09-19 14:00 339

 

В ближайшие выходные в Украину придет похолодание и в некоторых областях ожидаются заморозки. Об этом свидетельствуют данные на сайте Укргидрометцентра.

По информации, 19 и 20 сентября в Украине без осадков.

Дневная температура бует колебаться от 16 до 22 градусов. В южных регионах - до 25 градусов тепла. Ночью температура опустится до 3-9 градусов со знаком плюс.

В ночь на субботу в большинстве западных, северных и центральных областей, в последующие двое - на востоке и северо-востоке страны на поверхности почвы ожидаются заморозки (0-3 градуса).

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