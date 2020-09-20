Украина "Евробляхерам" приготовиться: власти планируют ввести разделение на две категории

2020-09-20 11:30 654

Министерство инфраструктуры инициирует пересмотр порядка растаможивания транспортных средств с иностранной регистрацией. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства по итогам совещания.

В обсуждении данного вопроса приняли участие министр инфраструктуры Владислав Криклий, глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов, а также народные депутаты, представители Государственной фискальной службы и общественных организаций.

В министерстве отметили, что участники совещания рассмотрели предложения, поступившие от общественных организаций о растаможивании евроблях, а также предложения Мининфраструктуры по урегулированию данного вопроса на законодательном уровне, пишет ubr.ua.

«Любое упрощение и уменьшение стоимости стимулирует рынок. Необходимо разработать простой и понятный механизм, где бы не было необходимости идти за оценкой или доказательной базой. Мы за то, чтобы было меньше манипуляций и все было на прозрачных принципах», — сказал Криклий.

В то же время его заместитель министра Юрий Лавренюк отметил, что новый законопроект необходимо внести в Верховную Раду до конца текущего года.

«В настоящее время у нас до сих пор есть ряд нерешенных проблем: первая – проблема автомобилей, которые уже ввезены на территорию Украины. Вторая – вопрос растаможивания спецавтомобилей», — заявил он.

По словам Юрия Лавренюка, ведомство предлагает разделить все евробляхи на две категории, к которым применяются разные ставки растаможки. К первой категории отнесут более старые автомобили, которые уже находятся на территории Украины. К такой категории хотят установить единую ставку растаможки. Во второй категории – более новые автомобили, которые будут растамаживаться по специальной формуле.

Инициативу Мининфраструктуры поддержал и главный таможенник страны Максим Нефьодов, который отметил, что подконтрольное ему ведомство уже работает над тем, чтобы до конца года запустить соответствующий калькулятор расчета платежей.

«Мы хотим выйти на понятную методику, которая будет прозрачна для всех. Мы также проводим переговоры с сервисными центрами МВД по организации в каждой области общего центра, где будет одновременно находиться все», — добавил он.

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