Как соблюдается режим прекращения огня на Донбассе - сводка Штаба ООС

За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.
Как сообщает штаб ООС, огонь из стрелкового оружия со стороны незаконных вооруженных формирований зафиксирован недалеко от поселка Новоалександровка.
"Выстрелы в сторону наших позиций были провокационными и не представляли угрозы жизни украинским воинам, поэтому наши защитники оружие в ответ не применяли", - отметили в штабе ООС.
На остальных участках линии разграничения наблюдалась тишина. С начала текущих суток, 21 сентября, в районе проведения ООС зафиксировано два нарушения мирных договоренностей.
Так, вблизи Марьинки противник стрелял в сторону украинских позиций из стрелкового оружия, а также из гранатомета, приспособленного для использования мин ПОМ-2. Потерь среди личного состава нет. Во всех остальных районах ответственности ООС наблюдается тишина.
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