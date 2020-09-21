Украина Минздрав планирует повысить зарплаты врачам до 22-25 тыс. грн: это предусмотрели в госбюджете

2020-09-21 17:30 357

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что на повышение зарплаты врачам в бюджете на следующий год предусмотрели такое количество средств, чтобы она составляла 22-25 тысяч гривен.

Глава Минздрава подчеркнул, что зарплата младшего медперсонала должна составлять не менее 12 тысяч гривен.

"Мы выходили, что заработная плата медицинского работника - врача должна составлять от 22 до 25 тысяч гривен. Это средняя начальная заработная плата... Средняя заработная плата медицинской сестры должна составлять около 17-18 тысяч гривен и младшего медицинского персонала - не менее 12 тысяч гривен", - заявил Степанов.

По его словам, зарплата у медсестер и врачей может быть разной в зависимости от нагрузки, опыта, объема той работы, которую они выполняют, и от ответственности, которую они берут на себя.

Также Степанов отметил, что Минздрав запросил 296 млрд гривен на финансирование здравоохранения в следующем году. Данная сумма предусматривает противодействие COVID-19, закупку вакцин и программу медицинских гарантий.

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