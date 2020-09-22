Мир Трамп назвал всего одно условие при котором в США не станут запрещать TikTok

2020-09-22 14:15 333

Президент США  заявил, что в вопросе  TikTok  самым главным аспектом является безопасность, поэтому отключение ее на территории страны не исключено. 

Во время общения с представителями медиа Дональд Трамп подчеркнул, что сделка о продаже американского сегмента сервиса компаниям Oracle и Walmart пока предварительная.

"Это находится в разработке. Я дал предварительное согласие. Две великие компании Oracle и Walmart работают. Если нам удастся это сохранить, то мы сохраним. Если нет, то отключим", - отметил Трамп.

Напомним, ранее Трамп утвердил приобретение американского сегмента TikTok корпорацией Oracle. По его словам, соцсеть сохранит название, но не будет иметь связей с Китаем. Он предупредил, сделку одобрят, только если компании-покупатели получат над приложением полный контроль. По состоянию на сегодня китайская сторона не готова принять такие условия.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

 

Еще новости в разделе "Мир"

Папа Римский Франциск удивил новым заявлением

2020-09-22 17:30 150

Трамп назвал всего одно условие при котором в США не станут запрещать TikTok

2020-09-22 14:15 333

В США рассекретили данные о банках, причастных к отмыванию денег

2020-09-22 09:14 447

Ефремов в СИЗО побрился налысо - СМИ

2020-09-21 20:00 915
Все статьи раздела "Мир"

Мир

Папа Римский Франциск удивил новым заявлением 2020-09-22 17:30 150
Трамп назвал всего одно условие при котором в США не станут запрещать TikTok 2020-09-22 14:15 333
В США рассекретили данные о банках, причастных к отмыванию денег 2020-09-22 09:14 447
Ефремов в СИЗО побрился налысо - СМИ 2020-09-21 20:00 915

Лента

19:00 Правительство утвердило новые доплаты к пенсиям: кто и сколько получит
18:30 9 простых вещей, чтобы деньги к вам липли
18:00 Решение власти касательно воды для Крыма натворило беды в экосистеме Одесщины
17:30 Папа Римский Франциск удивил новым заявлением
17:00 Зеленский обсудил с Боррелем деоккупацию Крыма
16:30 Киев запустил продажу смарт-билетов на поезда и метро
15:46 В Украине установлен рекорд по числу выздоровевших от covid-19
фото 15:12 90-летний Григорий Чапкис тайно женился - имя избранницы скрывает от всех
14:43 В 2021 году в Украине поднимут тариф для семейных врачей
14:15 Трамп назвал всего одно условие при котором в США не станут запрещать TikTok