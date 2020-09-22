Мир Трамп назвал всего одно условие при котором в США не станут запрещать TikTok

2020-09-22 14:15 333

Президент США заявил, что в вопросе TikTok самым главным аспектом является безопасность, поэтому отключение ее на территории страны не исключено.

Во время общения с представителями медиа Дональд Трамп подчеркнул, что сделка о продаже американского сегмента сервиса компаниям Oracle и Walmart пока предварительная.

"Это находится в разработке. Я дал предварительное согласие. Две великие компании Oracle и Walmart работают. Если нам удастся это сохранить, то мы сохраним. Если нет, то отключим", - отметил Трамп.

Напомним, ранее Трамп утвердил приобретение американского сегмента TikTok корпорацией Oracle. По его словам, соцсеть сохранит название, но не будет иметь связей с Китаем. Он предупредил, сделку одобрят, только если компании-покупатели получат над приложением полный контроль. По состоянию на сегодня китайская сторона не готова принять такие условия.

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