Мир Папа Римский Франциск удивил новым заявлением

2020-09-22 17:30 153

Понтифик встретился с представителями ЛГБТ и выразил им поддержку в лице католической церкви.

Папа Римский в новом высказывании поддержал подростков из ЛГБТ-сообщества. Об этом сообщает CNN.

По данным вице-президента ассоциации родителей ЛГБТ-детей Италии Мара Грасс, недавно их посетил папа Франциск. Понтифик, известный либеральными взглядами, поддержал подростков нетрадиционной сексуальной ориентации.

Грасс отметила, что во время встречи понтифик сказал, что "Бог любит всех своих детей" и Католическая церковь также должна любить всех мужчин и женщин.

В ассоциации Франциску подарили книгу о родителях ЛГБТ-детей и футболку с надписью "Любовь не боится" в цветах радуги.

В Ватикане подтвердили факт встречи папы с представителями ЛГБТ, но его высказывания не комментировали.

Ранее сообщалось, что папа Римский назвал удовольствие от еды и секса "божественным". Также стало известно, что были введены новые правила отбора фильмов на Оскар, регламентирующие участие в лентах представителей ЛГБТ и меньшинств.

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