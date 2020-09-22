Украина Шмыгаль объяснил, что будет с субсидиями и льготами

2020-09-22 22:00 453

Несмотря на уменьшение финансирования жилищных субсидий в проекте государственного бюджета на 2021 год на 7%: с 39,3 млрд гривен, предусмотренных в госбюджете-2020, до 36,6 млрд гривен, их хватит на всех, кто в них нуждается.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", - передает Хвиля.

"Сумма субсидий - она действительно немного меньше. Но, с учетом того, что в этом году цена газа будет наиболее дешевой за последние 5 лет, с учетом того, что поднялась и поднимется минимальная заработная плата, мы заботимся о росте дохода людей. Учитывая эти показатели, мы уверены и очень внимательно посчитали: субсидий хватит, и там сумма заложена с запасом, в этом бюджете. Будьте спокойны, субсидии будут выплачиваться всем, кто будет в этом нуждаться, денег достаточно", - сказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что, по логике правительства, суммы субсидий должны снижаться в связи с ростом доходов граждан и снижением количества нуждающихся в этой помощи.

В то же время он отметил, что, в случае необходимости, правительство выступит с инициативой, и он не сомневается, что депутаты Верховной Рады поддержат увеличение финансирования субсидий.

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