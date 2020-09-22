Коронавирус Под угрозой - дети: ученые дали тревожный прогноз по эпидемии коронавируса в Украине

2020-09-22 20:00 621

 

В Украине число зараженных коронавирусом продолжит расти и к пятнице, 25 сентября, достигнет новой отметки - под угрозой с началом учебного года оказались дети.

Такой прогноз озвучила рабочая группа Национальной академии наук по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2 в Украине.

По словам вице-президента НАН, доктора физико-математических наук Анатолия Загороднего, к 25 сентября заболеваемость в Украине будет на уровне от 2 873 до 4 408 случаев при среднем значение 3 580 в сутки. Это на 500 больше, чем было на прошлой неделе.

Кроме того, ученые прогнозируют рост смертности до 60-72 случаев при среднем значение 66 в сутки. Лидерами по заболеваемости будут Одесская, Тернопольская, Харьковская области и Киев.

Загородний подчеркнул, что смертность среди пожилых людей немного снизилась, но в целом уровень летальности, несмотря на ощутимые региональные различия, остается на уровне 2%.

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