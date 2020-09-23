Украина Миссия ОБСЕ зафиксировала 1071 нарушение режима тишины на Донбассе

2020-09-23 09:11 279

Нарушение режима прекращения огня в Донецкой области зафиксировала миссия ОБСЕ.

Как указано в отчете миссии, взрыв неопределенного происхождения был зафиксирован в районе северо-восточнее поселка Гранитное в 60 км к югу от Донецка – на территории, подконтрольный правительству Украины. 

В Луганской области в течение 22 сентября перемирие не нарушалось. 

Начиная с 27 июля до 22 сентября включительно миссия ОБСЕ зафиксировала 1071 нарушение режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.

Среди них 210 взрывов, девять пролетевших неопределенных боеприпасов и 13 осветительных ракет, а также 839 очередей и одиночных выстрелов.

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