Мир Маск выпустит на рынок беспилотный Tesla по цене обычного кроссовера

2020-09-23 10:38 204

Основатель компаний Tesla и SpaceX, американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что компания Tesla будет выпускать беспилотные автомобили по доступной цене.

Как сообщает New York Post, стоимость новинки Илон Маск оценивает в 25 тысяч долларов.

"Через три года, мы уверены, что сможем создать по-настоящему привлекательный автомобиль за 25 тысяч долларов, который также будет полностью беспилотными", - цитирует бизнесмена издание.

Таким образом, новый автомобиль будет на 12 тысяч долларов дешевле, чем самая бюджетная модель, которая Tesla производит сейчас - седан Model 3 стоимостью 37 990 долларов.

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