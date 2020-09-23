Маск выпустит на рынок беспилотный Tesla по цене обычного кроссовера

Основатель компаний Tesla и SpaceX, американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что компания Tesla будет выпускать беспилотные автомобили по доступной цене.
Как сообщает New York Post, стоимость новинки Илон Маск оценивает в 25 тысяч долларов.
"Через три года, мы уверены, что сможем создать по-настоящему привлекательный автомобиль за 25 тысяч долларов, который также будет полностью беспилотными", - цитирует бизнесмена издание.
Таким образом, новый автомобиль будет на 12 тысяч долларов дешевле, чем самая бюджетная модель, которая Tesla производит сейчас - седан Model 3 стоимостью 37 990 долларов.
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