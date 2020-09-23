Украина Минздрав резко повышает тарифы, кого коснется и как изменятся суммы: "В 2,5 раза больше за..."

2020-09-23 19:00 111

 

В следующем году Минздрав планирует повысить тарифы на медицинские услуги

Сейчас семейный врач получает 600 гривен за первичную помощь на каждого пациента, а в 2021 году сумму предлагают увеличить до 710 гривен, сообщает Politeka.net. Такое повышение произойдет впервые за два года. Кроме того, собираются сделать в 2,5 раза больше тариф на экстренную медицинскую помощь - со 162 до 412 гривен.

Помимо количества, при оплате труда семейных врачей будут учитываться еще и особенности пациентов. К примеру, среди подопечных медицинского работника есть много гипертоников и диабетиков, или ему приходится работать в труднодоступных районах.

"Все эти особенности мы закладывали в расчет финансирования за первичную помощь через соответствующие коэффициенты", - отметили в Минздраве. Так в бюджет заложили прибавки врачам за лечение больных туберкулезом в абмулаторном режиме.

Что касается скорой помощи, то по подсчетам ведомства новая сумма будет покрывать все расходы, связанные с оказанием услуг. Сейчас ежемесячное финансирование рассчитывают по формуле: количество жителей города, умноженное на 164 гривны. Деньги уходят на зарплаты, топливо для машин и медикаменты.

"Надо установить соответствующие индикаторы качества. Первый – время приезда. Сейчас только 31% бригад доезжают в сроки, установленные государством. На следующий год мы закладываем, что будет не менее 60%, в 2022 году – 75%, а на 2023 – не менее 85%", - заявили в Минздраве.

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