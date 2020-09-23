Украина Платежи карточками по-новому, НБУ уготовил жесткий закон: когда заработает и что радикально изменится

2020-09-23 20:00 627

В НБУ раскрыли нововведения, которые могут затронуть платежей, проведенных через банковские карты

Эту информацию подтвердил банковский эксперт Александр Карпов.

Он предупредил, что Нацбанк разрабатывает проект изменений к существующему законодательству.

В частности, за мошенничество с пластиковыми картами предлагают ввести наказание в виде лишения свободы на срок 1 год и более.

На сегодняшний день банковским мошенникам, которые используют карты, грозит лишь штрафы. Поэтому Нацбанк предлагает ужесточить законодательство.

«В НБУ почти закончили подготовку нового закона, который будет касаться платежных услуг и платежных сервисов, и карточных операций в том числе. Есть надежда, что окончательный текст документа до конца сентября окажется в финансовом Комитете Верховной Рады. У Национального банка нет права законодательной инициативы, потому вносить его будут через нескольких депутатов», — раскрыл эксперт все нюансы.

Ранее в НБУ сообщали, что за первые полгода 2020 года количество мошеннических операций с картами выросло в 1,4 раза (до 47,5 тыс. штук), а их общий объем — на 10% (до 86,4 млн грн). В среднем украинцы несли убытки около 1800 гривен.

Также в Нацбанке предупреждали, что в Украине процветает новый вид мошенничества, когда люди сами переводят деньги аферистам или раскрывают им данные своих карт.

В прошлом году произошло свыше 70 тысяч незаконных действий с платежными картами, из которых почти 60% - в интернете.

Мошенники дошли до того, что под видом государственных органов обещают денежное пособие из-за карантина и таким образом выманивают данные платежных карт.

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