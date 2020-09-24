Украина На Донбассе зафиксировано три нарушения режима прекращения огня

2020-09-24 10:38 252

За сутки 23 сентября на Донбассе зафиксировано три нарушения со стороны сепаратистов, обошлось без потерь в составе ВСУ.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС на Приазовье, вопреки перемирию, задокументировали пролеты двух беспилотных летательных аппаратов сепаратистов с пересечением линии разграничения. Украинскими средствами радиоэлектронной борьбы были подавлены вражеские БПЛА типа Квадрокоптер и Фантом-4.

Около Попасной сепаратисты дважды стреляли по украинским позициям с автоматического станкового гранатомета. Военные ООС огонь в ответ не открывали.

"С начала текущих суток, 24 сентября, нарушений режима тишины на всех участках линии разграничения не зафиксировано. Потерь нет", - добавили в штабе ООС.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире