Украина В Киеве постоят первый аэродром для всех типов беспилотников

2020-09-24 13:12 75

В Киеве за пять лет намерены построить аэродром для беспилотных летательных аппаратов.

Об этом заявил руководитель Всеукраинской федерации владельцев беспилотников Тарас Трояк, передает Национальная лига транспортного бизнеса в Facebook.

"У нас есть проект Quadroport, который мы хотим построить в Киеве. Это будет первый аэропорт для дронов, где можно будет тестировать любые типы БПЛА. <...> Мы планируем где-то до 2025 г. его построить", - отметил Трояк.

По его словам, рынок дронов активно развивается. Так, к концу текущего года он достигнет примерно 500 миллионов гривен, а в 2021 ожидается более миллиарда гривен.

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