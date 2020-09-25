Украина Что сейчас происходит в зоне ООС на Донбассе - свежие данные штаба

2020-09-25 10:11 210

Нарушение достигнутых договоренностей о прекращении огня на Донбассе со стороны незаконных вооруженных формирований зафиксировано вечером 24 сентября.

Как сообщает штаб ООС, выстрел из ручного противотанкового гранатомета был сделан в сторону украинских позиций вблизи Каменки.

Выстрел был не прицельным, поэтому украинские военные не открывали ответный огонь. Среди личного состава ООС боевых потерь и ранений нет.

С начала текущих суток, 25 сентября, по всей линии разграничения наблюдается тишина, нарушений со стороны сепаратистов не задокументировано. 

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