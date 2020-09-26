Сделать бесплатно хирургическую операцию в государственном медицинском учреждении вполне возможно. Но для этого нужно знать про некоторые уловки и тонкости.
О том, как безвозмездно получить такую непростую медицинскую услугу рассказала на своей странице в Facebook экс-министр здравоохранения Уляна Супрун.
Как сделать хирургическую операцию бесплатно
Получите электронное направление от семейного врача или лечащего врача на проведение операции.
Обратитесь к выбранному медучреждению, что имеет договор с НСЗУ на проведение хирургических операций в стационарных условиях. Когда выберете заведение, в него лучше позвонить заранее, чтобы узнать, делают ли здесь нужную вам процедуру.
Какие именно услуги оплачивает Национальная служба здоровья
- проведение операции и анестезия,
- инструментальные и лабораторные обследования,
- при необходимости - патоморфологические исследования (взятие биопсии или операционного материала),
- послеоперационный мониторинг, обезболивание и дальнейшая медикаментозная терапия,
- круглосуточный врачебный и сестринский уход,
- медицинская реабилитация в остром периоде для предотвращения возникновения послеоперационных осложнений,
- лекарства с Национального перечня лекарственных средств и расходные материалы,
- питание в стационарных условиях.
Если же у вас возник случай неотложного состояний, то можно обратиться в больницу без направления, или вызвать экстренную медпомощь, которая при необходимости доставит в медучреждение. Помощь в таком случае предоставляется без каких-либо дополнительных условий и бесплатно.
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