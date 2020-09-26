Украина Спасатели нашли "черные ящики" самолета Ан-26

2020-09-26 16:00 456

 

С места катастрофы уже забирают обломки самолета с помощью крана. Их отвезут на территорию воинской части в Чугуевском районе.

В Харьковской области из-под обломков военного самолета Ан-26 уже извлекли бортовые самописцы. Об этом сказал председатель Харьковской обладминистрации Алексей Кучер, сообщает Укринформ в субботу, 26 сентября.

"Насколько мне известно, бортовые самописцы изъяты, они еще не исследованы. Я точно знаю, что за 45 секунд – минуту перед падением с управляющим пилотом общался летчик, они обсуждали возможности посадки", – сказал руководитель региона.

Кучер выразил надежду, что изъятые бортовые самописцы в ближайшее время будут расшифрованы.

Сейчас с места катастрофы уже забирают обломки самолета. Там работает техника, в частности, кран. Части самолета везут на территорию воинской части в Чугуевском районе.

Напомним, вечером 25 сентября военный самолет Ан-26 потерпел крушение возле Чугуева. Он совершал учебный полет. На борту находились 27 человек, из них 20 – курсанты харьковского военного университета. Погибли 26 человек. Выжил только один курсант.

Также сообщалось, что в ГБР назвали четыре версии крушения Ан-26.

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