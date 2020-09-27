Мир В оккупированном Крыму пересохла еще одна река

2020-09-27 12:30 393

 

В Белогорском районе оккупированного Крыма пересохла река Танасу (правая притка реки Биюк-Карасу), сообщает "Крым.Реалии".

"По информации местных жителей, до середины сентября небольшое количество воды в реке было, но в третьей декаде сентября - высохла", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что в селе Кирпичное Белогорского района впервые за много лет полностью высох пруд, который служил водопоем для скота и местом рыбалки для местных жителей.

"Очень засушливый и жаркий сентябрь добивает водные объекты, которые сохранились. В этом месяце высохла не только река Танасу, но и наш пруд. Такого не помнят и старожилы. Колодцы тоже пустеют. Происходит что-то страшное и это пугает нас. С каждым днем мы все больше обеспокоены ситуацией с водой", - рассказал корреспонденту "Крым.Реалии" житель села Кирпичное.

Оккупанты в Крыму хотят построить установку по опреснению морской воды.

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