Мир Война за Нагорый Карабах: Армения срочно объявила всеобщую мобилизацию

2020-09-28 10:15 324

Армения ввела военное положение и объявила всеобщую мобилизацию, заявил премьер-министр Никол Пашинян в Facebook.

"Дорогие соотечественники, сейчас по решению правительства в Армении объявляется военное положение и всеобщая мобилизация. Всему личному составу призываю явиться в военные комиссариаты", - написал Пашинян.

Перед тем Азербайджан начал военное наступление на Армению. В районе Нагорного Карабаха идут ожесточенные бои, потери зафиксированы с обеих сторон. Турция заявила о поддержке Азербайджана.

Позже войска Армении отправились к границе с Азербайджаном. В Нагорном Карабахе объявили военное положение, есть существенные повреждения инфраструктуры и первые жертвы среди мирного населения.

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