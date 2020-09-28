Мир Стали известны реальные потери сторон в боях вокруг Нагорного Карабаха

2020-09-28 11:42 252

За день в боях вокруг Нагорного Карабаха с азербайджанской стороны погибло около 200 человек, тогда как с армянской - 16, сообщает РБК-Украина.

Как заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованисян, Баку также потерял около 30 единиц бронетехники и около 20 беспилотников. При этом в Азербайджане данную информацию пока не комментировали.

По словам Ованисяна, ранения получили около 100 армянских военнослужащих, 10 из которых отправили на лечение в Ереван. Сообщалось о гибели 16 военных с армянской стороны.

Напомним, 27 сентября обострился конфликт Азербайджана и Армении вокруг Нагорного Карабаха. Страны обвиняют друг друга в провокациях. 

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

Трамп заявил, что попытается остановить войну Армении и Азербайджана

2020-09-28 13:15 159

В Азербайджане ввели военное положение и комендантский час

2020-09-28 10:39 285

Война за Нагорый Карабах: Армения срочно объявила всеобщую мобилизацию

2020-09-28 10:15 324

МИД Украины сделал заявление по обострению между Арменией и Азербайджаном

2020-09-28 08:39 405

Еще новости в разделе "Мир"

Протесты в Беларуси: милиция снова применила оружие, сотни задержанных

2020-09-28 12:16 234

Стали известны реальные потери сторон в боях вокруг Нагорного Карабаха

2020-09-28 11:42 252

В Азербайджане ввели военное положение и комендантский час

2020-09-28 10:39 285

Война за Нагорый Карабах: Армения срочно объявила всеобщую мобилизацию

2020-09-28 10:15 324
Все статьи раздела "Мир"

Мир

Протесты в Беларуси: милиция снова применила оружие, сотни задержанных 2020-09-28 12:16 234
Стали известны реальные потери сторон в боях вокруг Нагорного Карабаха 2020-09-28 11:42 252
В Азербайджане ввели военное положение и комендантский час 2020-09-28 10:39 285
Война за Нагорый Карабах: Армения срочно объявила всеобщую мобилизацию 2020-09-28 10:15 324

Лента

14:16 Китай начал массовую вакцинацию от коронавируса экспериментальным препаратом
13:42 Число зараженных covid-19 в Украине превысило 200 тысяч - ситуация по областям
13:15 Трамп заявил, что попытается остановить войну Армении и Азербайджана
12:41 Сутки на Донбассе: за сутки перемирие было нарушено четыре раза
видео 12:31 Дорогий ресторан, танці та салют: Петро Порошенко гучно відсвяткував день народження у день жалоби
12:16 Протесты в Беларуси: милиция снова применила оружие, сотни задержанных
11:42 Стали известны реальные потери сторон в боях вокруг Нагорного Карабаха
СМИ 11:14 Алексея Навального в клинике Берлина тайно посетила Ангела МЕркель
10:39 В Азербайджане ввели военное положение и комендантский час
фото 10:31 Что посмотреть в Национальной опере Украины в октябре - анонс