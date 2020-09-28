Мир Стали известны реальные потери сторон в боях вокруг Нагорного Карабаха

2020-09-28 11:42 252

За день в боях вокруг Нагорного Карабаха с азербайджанской стороны погибло около 200 человек, тогда как с армянской - 16, сообщает РБК-Украина.

Как заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованисян, Баку также потерял около 30 единиц бронетехники и около 20 беспилотников. При этом в Азербайджане данную информацию пока не комментировали.

По словам Ованисяна, ранения получили около 100 армянских военнослужащих, 10 из которых отправили на лечение в Ереван. Сообщалось о гибели 16 военных с армянской стороны.

Напомним, 27 сентября обострился конфликт Азербайджана и Армении вокруг Нагорного Карабаха. Страны обвиняют друг друга в провокациях.

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