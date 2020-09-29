Украина Начата расшифровка "черных ящиков" разбившегося в Харьковской области Ан-26

2020-09-29 08:11 72

Начата расшифровка "черных ящиков" разбившегося в Харьковской области самолета с курсантами. 

"Обломки самолета Ан-26Ш собраны и перевезены на территорию военной части А4104 в г. Чугуев Харьковской области, где они находятся под круглосуточной охраной Государственного бюро расследований. В дальнейшем специалистами будет проведен максимальный сбор самолета в исходное состояние", - сообщил в Facebook вице-премьер-министр Украины Олег Уруский.

По его словам,  бортовые самописцы найдены и они уцелели при катастрофе.

"Их состояние удовлетворительное. Информация на самописцах сохранена. Они изъяты и 27 сентября 2020 года авиационными экспертами под контролем ГБР начат процесс их дешифровки, который продлится ориентировочно 3-5 дней", - рассказал Олег Уруский.

Напомним,  25 сентября при заходе на посадку возле военного аэропорта Чугуева Харьковской области упал и загорелся военный самолет. По предварительной оценке специалистов, произошел отказ одного из датчиков в левом двигателе. На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ им. Ивана Кожедуба и семь членов экипажа. В результате падения самолета погибли 26 человек, один курсан выжил.

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