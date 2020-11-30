Украина Что показало расследование Укроборонпрома по ремонту разбившегося под Чугуевом АН-26

2020-11-30 14:11 105

"Укроборонпром" провел служебное расследование по обслуживанию самолета АН-26, который разбился в Чугуеве 25 сентября, по результатам которого было установлено, что никаких нарушений при ремонте самолета не было, заявил глава "Укроборонпрома" Игорь Фоменко.

По его словам, двигатель самолета ремонтировала "Мотор Сич".

"410-й завод гражданской авиации, который занимался планером и авионикой, мы без сомнения проверили сразу же после трагедии. Были проведены внутренние расследования, были сделаны определенные выводы относительно технологических процессов. По результатам внутренних служебных расследований не было выявлено нарушений со стороны процессов и работников этого завода", - заверил Фоменко, передает "РБК-Украина".

Напомним, 25 сентября в Чугуеве разбился военный самолет АН-26. На его борту находились 27 человек: офицеры и курсанты Харьковского национального университета воздушных сил. Выжил только один курсант. 22 октября правительственная комиссия установила причины аварии. Среди ряда причин названы как ошибки пилотов, так и технические неисправности самолета, а именно отказ системы ПРТ-24 (система предельного регулирования температуры").

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