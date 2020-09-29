Украина В Нацбанке рассказали, какой будет средняя зарплата в 2021 году

2020-09-29 19:30 225

Правительство Украины намерено повысить уровень средней зарплаты в стране

В Национальном банке Украины анонсировали рост средней зарплаты, который должен состоятся уже в 2021 году.

Заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб объявил о том, что уже в следующем году средняя зарплата в Украине может быть увеличена на пятнадцать процентов. При этом минимальная заработная плата по стране и вовсе увеличится на тридцать процентов.

Согласно сделанному заявлению, "повышение минимальной зарплаты не будет иметь большого влияния на курс, тогда как на инфляцию будет иметь небольшое, но не такое значительное".

Дмитрий Сологуб отдельно акцентировал внимание на том, что повышение минимальной зарплаты будет также учитываться в октябрьском прогнозе Национального банка. Между тем, по состоянию на июль 2020 года средняя зарплата для исчисления пенсии составляла 9 837 гривен.

Напомним, поколение граждан Украины, которым в настоящее время исполнилось тридцать лет или около того, рискуют столкнуться с безденежьем во время выхода на пенсию. Неутешительный прогноз связывают с тем фактом, что в Украине продолжает действовать солидарная пенсионная система. Аналитики подсчитали, что сейчас каждый работник фактически содержит одного пенсионера. Группа так называемого "основного трудоспособного возраста" достаточно солидная, но через двадцать пять лет, когда на пенсию выйдут нынешние тридцатилетние граждане, количество трудоспособных работников сократится. Данный факт уже невозможно изменить.

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