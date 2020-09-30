Украина Партия Порошенко добивается открытия уголовного дела против Фокина

2020-09-30 11:14 195

Партия Петра Порошенко "Европейская солидарность" намерена потребовать от СБУ и ГБР открытия уголовного дела в связи с заявлениями первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Витольда Фокина.

"Европейская Солидарность" обращается к СБУ и ГБР с требованием немедленно открыть уголовное производство по факту государственной измены, ст.110-111 УК Украины относительно В. Фокина, который откровенно работает на страну-агрессора, а не на мирное урегулирование", -  сообщила сопредседатель фракции "Евросолидарность" в Раде Ирина Геращенко.

По ее словам, и МИД Украины, и президент должны озвучить свою позицию касательно Фокина, с учетом того, что украинским дипломатам в ООН, Совете Европы и международных площадках нужно доказывать факт присутствия РФ на Донбассе.

Напомним, 29 сентября Фокин, во время заседания парламентского комитета, на которое его пригласили народные депутаты, заявил, что пока не видит доказательств войны между Украиной и Россией.

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