Украина На Донбассе впервые за долгое время сутки прошли без обстрелов

2020-09-30 11:42 183

За минувшие сутки на Донбассе обстрелов со стороны сепаратистов не зафиксировано.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС, украинские военные и в дальнейшем соблюдают условия прекращения огня и готовы реагировать на любые действия со стороны сепаратистов.

"С начала текущих суток, 30 сентября, по всей линии соприкосновения наблюдается тишина. В то же время наши защитники не теряют бдительности и готовы к любым изменениям оперативной обстановки", - добавили в штабе.

Кроме того, бойцы ВСУ вместе с пожарными ГСЧС продолжают ликвидировать лесные пожары на участке в около 4 гектаров неподалеку Бобров на Луганщине.

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