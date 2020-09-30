На Донбассе впервые за долгое время сутки прошли без обстрелов

За минувшие сутки на Донбассе обстрелов со стороны сепаратистов не зафиксировано.
Как сообщает пресс-центр штаба ООС, украинские военные и в дальнейшем соблюдают условия прекращения огня и готовы реагировать на любые действия со стороны сепаратистов.
"С начала текущих суток, 30 сентября, по всей линии соприкосновения наблюдается тишина. В то же время наши защитники не теряют бдительности и готовы к любым изменениям оперативной обстановки", - добавили в штабе.
Кроме того, бойцы ВСУ вместе с пожарными ГСЧС продолжают ликвидировать лесные пожары на участке в около 4 гектаров неподалеку Бобров на Луганщине.
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