Украина "Черные ящики" Ан-26 расшифрованы - Минобороны

2020-09-30 16:30 228

 

Специалисты проводят экспертизы с бортовыми самописцами, данные должны получить в ближайшие дни.

Специалисты расшифровали "черные ящики" потерпевшего крушение самолета Ан-26, проводятся экспертизы, рассказал в среду, 30 сентября, главный инспектор Минобороны Игорь Воронченко на заседании комитета ВР по нацбезопасности.

"Версий окончательных нет. Или это человеческий фактор, или технический фактор, или внешний. Расшифровали "ящики", но еще будут экспертизы", - сказал Воронченко.

В свою очередь, лава правительственной комиссии по расследованию причин катастрофы, вице-премьер-министр Олег Уруский заявил в Facebook, что "на технические неисправности наложился человеческий фактор".

"Следствие рассматривает несколько различных версий авиакатастрофы. Тем не менее, становится понятным, что на технические неисправности, которые имели место, наложился человеческий фактор в различных его проявлениях", - написал Уруский.

Напомним, в ГБР рассматривают четыре версии крушения Ан-26, в том числе теракт.

Самолет Ан-26 потерпел крушение возле Чугуева вечером 25 сентября. Он совершал учебный полет. Погибли 26 человек. Выжил только один курсант.

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