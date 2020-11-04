Коронавирус Критерии для "черных" зон: три региона Украины уже претендуют на полный локдаун

2020-11-04 16:30 111

В Украине правительство может разработать пятый уровень эпидемиологической опасности - "черный".

Такая информация появилась в СМИ в среду, 4 ноября. Какие критерии могут быть установлены для "черного" уровня эпидемиологической опасности и какие ограничения за ним последуют...

Напомним, что согласно постановлению Кабмина №641 от 22 июля, в стране был введен адаптивный карантин, а все регионы Украины поделили на 4 зоны, в зависимости от темпов распространения пандемии: "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную".

"Красная" зона, как несложно догадаться, является самой критичной. Основных критериев, по которым чиновники относят тот или иной регион к "красной" зоне, два: базовый уровень заболеваемости превышает 320 человек на 100 тысяч населения, а заполняемость коек для больных COVID-19 более 75%.

Таким образом, логично предположить, что критерии для "черной" зоны будут следующими: заполняемость коек от 90 до 100%, а базовый уровень заболеваемости будет превышать 400-500 человек на 100 тысяч населения.

На сегодняшний день, например, в Полтавской области заполнено 90% инфекционных коек, в Ивано-Франковской области 81%, Житомирской 83%. Соответственно, эти регионы имеют все шансы стать "черными", если ситуация в ближайшее время не изменится.

Впрочем, точные критерии "черной" зоны, если ее все же введут, должны разработать чиновники.

"Принятие решения будет исключительно за Кабинетом министров и Министерством охраны здоровья", - пояснил глава Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

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