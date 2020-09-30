Украина Украинцам вернули «пакет малыша»

2020-09-30 20:00 258

Родителям при рождении ребенка снова начнут выдавать натуральную помощь

Верховная Рада Украины проголосовала «за» возвращение единоразовой натуральной помощи при рождении ребенка – «пакета малыша».

За проект закона №3006а проголосовали 264 народных избранника.

Согласно тексту закона набор товаров первой необходимости будет предоставляться родителям в течение 30 дней с момента рождения ребенка. Как и ранее «пакет малыша» будет бесплатным.

Напомним, «бэби-боксы» начали выдавать в 2018 году, но в июле 2020 года натуральную помощь отменили. Взамен родителям начали выдавать социальные карты «ПриватБанка» с 5000 грн., которые можно было потратить только на детские товары в определенных магазинах для обеспечения целевого использования средств.

«Родители ребенка могут обратиться за компенсацией в течение 12 месяцев с даты рождения ребенка и самостоятельно в течение года потратить средства денежной компенсации исключительно для приобретения ребенку одежды, обуви, средств гигиены и ухода, текстиля, игрушек, средств гигиены для рожениц», - сообщала министр социальной политики Марина Лазебная.

Монетизацию «пакета малыша» объясняли с проблемами с тендерными закупками, однако Детский фонд ООН призвал Кабмин не заменять «бэби-боксы» выплатами, а продолжить выдачу товаров первой необходимости.

Отметим, что монетизация "пакетов малишы" вызвала шквал критики и среди населения Украины. Молодые родители жаловались, что оформить выплату с младенцем на руках довольно непросто.

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