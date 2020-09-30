Украина Степанов рассказал, сколько будут стоить роды с 2021 года

2020-09-30 18:00 72

 

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил о том, что с 2021 года в Украине увеличится тариф на оказание медицинской помощи при родах.

Об этом он сказал на брифинге 30 сентября.

«Тариф будет колебаться от 35 972 гривен до 194 489 гривен. Эти деньги будет выплачивать больницам государство», - отметил глава Минздрава.

На сегодняшний день существует пакет бесплатных услуг при родах. В 2024 году сумма за роды составляла 24 тысячи гривен.

«У нас одним из приоритетов является предоставление медицинской помощи в полном объеме при родах 100% наших граждан, которые рожают. Во-первых, мы увеличиваем саму ставку финансирования при родах. Во-вторых, со следующего года у нас будут введены дополнительные коэффициенты: у нас есть обычные роды, а есть роды с осложнениями. Тогда нужна более квалифицированная, более специализированная медицинская помощь», - отметил Максим Степанов.

Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, что в проект госбюджета на 2021 год Минздрав заложил повышение зарплаты медикам до 22-25 тысяч гривен. Министр отметил, что повысят зарплаты также медсестрам и младшему медперсоналу. Так, средняя зарплата медсестры, по подсчетам Минздрава, должна составлять около 17-18 тысяч гривен, а младшего медперсонала – не менее 12 тысяч гривен.

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