Украина Украинцы могут путешествовать в 52 страны

2020-09-30 22:00 147

 

По состоянию на 30 сентября открыты для украинцев 52 страны, в течение месяца добавились еще Иордания, Колумбия, Нигерия и Гана, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге.

«По состоянию на данный момент таких стран 52, с прошлого брифинга 3 сентября добавились еще четыре страны - не самые популярные, но кому-то может быть необходимо туда поехать. Это – Иордания, Колумбия, Нигерия и Гана», - сообщил он.

Министр заверил, что МИД постоянно работает над тем, чтобы украинцы могли въезжать в как можно большее количество стран.

Кулеба напомнил, что на сайте МИД действует интерактивная онлайн-карта, с помощью которой можно проверить актуальный режим въезда и транзита для граждан Украины в любой стране мира.

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