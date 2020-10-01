Украина ВНО-2021: утвержден четкий календарь тестирования выпускников украинских школ

2020-10-01 08:37 75

Минобразования Украины утвердило календарный план подготовки и проведения внешнего независимого оценивания в 2021 году. 

"Указом Министерства образования и науки Украины от 30 сентября 2020 года № 1210 утвержден календарный план подготовки и проведения внешнего независимого оценивания в 2021 году", - сообщил пресс-служба Центра оценивания качества образования.

Регистрация участников ВНО пройдет с 1 февраля по 5 марта 2021 года. Руководители учебных заведений смогут зарегистрировать учащихся (слушателей, студентов) для прохождения государственной независимой аттестации в форме ВНО до 1 марта 2021 года.

К 30 апреля зарегистрированные участники смогут загрузить со своих информационных страниц приглашения-пропуска, где будет указано время и место проведения тестирований.

Основная сессия внешнего независимого оценивания начнется 21 мая тестированием по химии и завершится 15 июня тестированием по географии.

Тестирование по испанскому, немецкому, французскому языкам пройдет 24 мая, по английскому языку – 25 мая, математике – 28 мая, украинскому языку и литературе – 1 июня, истории Украины – 4 июня, физике – 7 июня, биологии – 10 июня.

Полная информация о результатах основной сессии внешнего независимого оценивания по всем учебным предметам будет размещена на информационных страницах участников тестирования до 30 июня 2021 года.

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