Обострение на Донбассе: число нарушений режима прекращения огня резко возросло

За минувшие сутки на Донбассе сепаратисты 11 раз нарушили режим прекращения огня. Один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Его оперативно доставили в лечебное учреждение.
Как сообщает штаб ООС, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток огонь из стрелкового оружия сепаратисты открывали вблизи Авдеевки, а из автоматического станкового гранатомета - неподалеку Новотроицкого.
В секторе Север у Новоалександровки противник провоцировал наших военных из стрелкового оружия.
Кроме того, на участке вблизи Золотого сепаратисты трижды открывали огонь из стрелкового оружия и подствольного гранатомета, а неподалеку Хутора Вольного дважды в вечернее время применили ручной противотанковый гранатомет и стрелковое оружие.
В районах Зайцево, Мироновского, Новотошковского противник открывал огонь из гранатометов различных систем.
Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире