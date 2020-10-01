Украина Обострение на Донбассе: число нарушений режима прекращения огня резко возросло

2020-10-01 12:16 216

За минувшие сутки на Донбассе сепаратисты 11 раз нарушили режим прекращения огня. Один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Его оперативно доставили в лечебное учреждение.

Как сообщает штаб ООС, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток огонь из стрелкового оружия сепаратисты открывали вблизи Авдеевки, а из автоматического станкового гранатомета - неподалеку Новотроицкого.

В секторе Север у Новоалександровки противник провоцировал наших военных из стрелкового оружия.

Кроме того, на участке вблизи Золотого сепаратисты трижды открывали огонь из стрелкового оружия и подствольного гранатомета, а неподалеку Хутора Вольного дважды в вечернее время применили ручной противотанковый гранатомет и стрелковое оружие.

В районах Зайцево, Мироновского, Новотошковского противник открывал огонь из гранатометов различных систем.

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