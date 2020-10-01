Украина Обострение на Донбассе: число нарушений режима прекращения огня резко возросло

2020-10-01 12:16 216

За минувшие сутки на Донбассе сепаратисты 11 раз нарушили режим прекращения огня. Один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Его оперативно доставили в лечебное учреждение. 

Как сообщает штаб ООС, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток огонь из стрелкового оружия сепаратисты открывали вблизи Авдеевки, а из автоматического станкового гранатомета - неподалеку Новотроицкого.

В секторе Север у Новоалександровки противник провоцировал наших военных из стрелкового оружия.

Кроме того, на участке вблизи Золотого сепаратисты трижды открывали огонь из стрелкового оружия и подствольного гранатомета, а неподалеку Хутора Вольного дважды в вечернее время применили ручной противотанковый гранатомет и стрелковое оружие.

В районах Зайцево, Мироновского, Новотошковского противник открывал огонь из гранатометов различных систем.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

Зеленский подписал указ об увольнении Фокина из ТКГ по Донбассу

2020-09-30 17:30 702

На Донбассе впервые за долгое время сутки прошли без обстрелов

2020-09-30 11:42 834

Вторая волна в Чехии: в стране готовятся снова ввести чрезвычайное положение

2020-09-29 15:16 981

На Донбассе зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня

2020-09-29 10:14 906

Еще новости в разделе "Украина"

ВКЛЮЧЕННЫЙ БЛИЖНИЙ СВЕТ: МИФЫ, РЕАЛЬНОСТЬ, ОПАСНОСТИ И РАСХОД ТОПЛИВА

2020-10-01 13:12 135

Обострение на Донбассе: число нарушений режима прекращения огня резко возросло

2020-10-01 12:16 216

Сегодня в Украине выводят из оборота монету 25 копеек и старые купюры

2020-10-01 11:40 237

С сегодняшнего дня нужно включать ближний свет фар или ходовые огни даже днем

2020-10-01 10:39 258
Все статьи раздела "Украина"

Украина

ВКЛЮЧЕННЫЙ БЛИЖНИЙ СВЕТ: МИФЫ, РЕАЛЬНОСТЬ, ОПАСНОСТИ И РАСХОД ТОПЛИВА 2020-10-01 13:12 135
Обострение на Донбассе: число нарушений режима прекращения огня резко возросло 2020-10-01 12:16 216
Сегодня в Украине выводят из оборота монету 25 копеек и старые купюры 2020-10-01 11:40 237
С сегодняшнего дня нужно включать ближний свет фар или ходовые огни даже днем 2020-10-01 10:39 258

Лента

13:44 Пользователи Instagram получат доступ к функциям Facebook Messenger
13:12 ВКЛЮЧЕННЫЙ БЛИЖНИЙ СВЕТ: МИФЫ, РЕАЛЬНОСТЬ, ОПАСНОСТИ И РАСХОД ТОПЛИВА
12:43 Почему Папа Римский Франциск отказал в аудиенции Госсекретарю США Майку Помпео
12:16 Обострение на Донбассе: число нарушений режима прекращения огня резко возросло
11:40 Сегодня в Украине выводят из оборота монету 25 копеек и старые купюры
11:15 В Украине вторые сутки подряд фиксируют более 4 тысяч новых случаев заражения
10:39 С сегодняшнего дня нужно включать ближний свет фар или ходовые огни даже днем
10:11 В этом году украинцы потратили в четыре раза меньше на путешествия и отдых
09:38 Стартует саммит Евросоюза: на повестке дня Карабах, Беларусь и коронакризис
09:14 Нацбанк изменил курсы основных валют - почем сегодня доллар и евро