Украина Яровой сообщил о росте числа погибших в результате пожаров на Луганщине

2020-10-01 20:00 240

 

Глава оперативной правительственной группы, первый замминистра внутренних дел Украины Сергей Яровой сообщил, что по состоянию на полдень четверга, 1 октября, из-за пожаров в природных экосистемах на территории Луганской области погибли 9 человек.

Об этом он сказал на брифинге в Луганской области.

«К сожалению, на сегодня мы имеем 9 погибших: один в результате пожара, остальные – после проведения соответствующих экспертиз будет соответствующее решение по причинам гибели этих лиц», – подчеркнул Яровой.

Следует отметить, что в Госслужбе Украины по ЧАС сообщили, что по состоянию на 11.30 четверга в результате пожаров погибло 8 человек и 10 человек госпитализированы.

«Эвакуированы 120 человек, в том числе из: сел Муратово - 35 человек (размещено в пгт Новойдар в школе и больнице), Вороново - 40, Сиротино - 25 Осколоновка - 20 (эвакуированные из трех сел размещены в г.Северодонецк)», - говорится в сообщении.

В ГСЧС также отметили, что по имеющимся оперативным данным огнем повреждено ориентировочно 250 зданий (Вороново -70, Сиротино - 64, Метелкино - 30, Муратово – 26, Капитаново - 20, Осколоновка – 20, Кряковка - 2, Трехизбенка - 2).

При этом подчеркивается, что в настоящее время распространение огня в сторону Северодонецка нет. «По предварительным оценкам ориентировочная площадь пройденная огнем во всех 6 ячейках, составляет около 9,3 тыс. гектаров».

Всего к тушению привлечены 1 тыс. 247 человек и 209 ед. техники. Работы проводятся в круглосуточном режиме на всех шести основных очагах пожаров.

Ранее «Хвиля» писала, что в Станично-Луганской райгосадминистрации заявили, что российские наемники на Донбассе осуществляют обстрел лесного массива в районе КПВВ, из-за чего возникают новые очаги пожаров.

Информацию про обстрелы со стороны российских наемников также подтвердил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

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