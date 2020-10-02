Украина Сутки на Донбассе: два обстрела сепаратистов и масштабные пожары

2020-10-02 12:15 210

За прошедшие сутки сепаратисты дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь и ранений среди украинских военных нет.

Как сообщает штаб ООС, около Станицы Луганской сепаратисты вели огонь из автоматического станкового гранатомета, а неподалеку от Орехово - из подствольного гранатомета.

Кроме того, бойцы ВСУ и пожарные ГСЧС ликвидировали пожары в районе населенных пунктов Подлесное, Половинкино, Северодонецк, Золотое, Хутор Вольный, Попасная и Троицкое.

Другие возгорания были локализованы вблизи Кряковки, Трехизбенки, Новоалександровки, Артема, Болотенного и Станицы Луганской. Продолжается локализация очагов возгораний неподалеку от Старобельска и Старого Айдара.

"К ликвидации пожаров привлечено необходимое количество личного состава и спецтехники Вооруженных Сил, ГСЧС и лесных хозяйств", - пояснили в штабе.

В связи с распространением огня была приостановлена ​​работа контрольного пункта въезда-выезда в Станице Луганской. Возможность пересекать КПВВ будет восстановлена ​​после стабилизации ситуации.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире