Коронавирус Коронавирус обнаружен еще у двух депутататов Верховной Рады

2020-10-02 10:39 288

За последние сутки в Верховной Раде Украины был обнаружен коронавирус еще у двух нардепов — Игоря Палицы от фракции "За будущее" и Нестора Шуфрича от "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Об этом стало известно из заявлений Палицы и Шуфрича в эфире "Право на власть", сообщает "Украинская правда".

"Сегодня утром пришел положительный тест мне на коронавирус. Я самоизолировался. Симптомов нет – просто были контакты, я решил пройти тестирование. И утром пришла такая новость. Ничего страшного нет. У меня нет никаких симптомов. Начал профилактическое лечение", - рассказал Палица.

Изначально информацию о заражении Шуфрича сообщила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, но позже парламентарий и сам это подтвердил.

По словам Шуфрича, положительный результат у него был обнаружен, когда он сдал тест в первый раз, однако затем было три отрицательных теста. Очередной тест нардеп планирует пройти в понедельник.

Напомним, 30 сентября Верховная Рада своим голосованием отменила следующие пленарные заседания в октябре из-за увеличения количества больных Covid-19 среди нардепов и работников аппарата.

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