Украина Подозреваемый в организации нападения на Гандзюк назвал имя заказчика убийства

2020-10-02 16:31 309

Подозреваемый в организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк Игорь Павловский на суде заявил, что заказчиком ее убийства был глава Херсонского облсовета Владислав Мангер. Об этом сообщили активисты на странице Facebook-сообщества "Кто заказал Катю Гандзюк".

По итогам судебного заседания в Одессе стало известно следующее:

1. Павловский подтвердил вину Владислава Мангера в заказе убийства Екатерины Гандзюк. Он сообщил о том, что во время общения с Алексеем Левиным тот неоднократно упоминал, что именно "Николаевич" заказал нападение на Гандзюк. В августе 2018-го, когда арестовали подозреваемого Николая Новикова, во время одной из бесед с Левиным Павловскому стало известно, что "Николаевич" - это и есть Мангер.

2. Павловский заявил, что он и его дочь неоднократно получали угрозы от Владислава Мангера. Именно поэтому 17 декабря 2019 года он дал суду ложные показания о непричастности к убийству Кати Гандзюк Мангера и Левина.

3. Семью Кати Гандзюк привлекли к участию в суде в Одессе в качестве потерпевших.

Следующее заседание по этому делу состоится 16 октября в 9:30 в Приморском районном суде города Одессы.

Напомним, советника городского головы Херсона и общественную активистку Екатерину Гандзюк облили серной кислотой утром 31 июля 2018 года у подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября активистка скончалась. На данный момент по делу об убийстве Гандзюк проходят ранее судимый гражданин Алексей Левин, председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и бывший помощник народного депутата от БПП Николая Паламарчука Игорь Павловский, который 20 января был задержан сотрудниками СБУ.

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