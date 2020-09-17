Павловский признался в причастности к нападению на Екатерину Гандзюк

Предполагаемый организатор покушения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк Игорь Павловский обратился в суд с просьбой утвердить соглашение о признании вины.
Об этом сообщает УНИАН.
Отмечается, что о желании признать вину Павловский объявил во время заседания Приморского районного суда Одессы, которое проходило 16 сентября.
Сейчас Павловского подозревают в организации и сокрытии преступления. Если суд примет его признание, то подозреваемый получит более мягкое наказание.
Сам Павловский заявил, что соглашение подписал совершенно добровольно. Также он сообщил о своей готовности выполнять все условия соглашения о признании вины и давать необходимые показания.
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