Украина Коболев сделал заявление по отопительному сезону

2020-10-03 11:30 168

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что заполненность хранилищ газа в конце октября может достичь 100%, что создаст огромную предложение голубого топлива на рынке в отопительный сезон.

Об этом сообщает аналитический портал "Хвиля" со ссылкой на заявление Коболева в эфире "Украина24".

Отмечается, что на сегодняшний день в украинских хранилищах рекордно высокий объем газа - примерно 28 млрд кубометров.

"Наши украинские хранилища этой зимой заполнены на 90%. Такого давно не было. Я ожидаю, что до конца этого месяца заполненность может достичь 100%", - сказал Коболев.

Коболев также объяснил, что это напрямую повлияет на цены на тепло.

"Это осуществит большое давление на цену в направлении ее уменьшения", - отметил председатель правления НАК.

Ранее "Хвиля" писала, что «Нафтогаз» озвучил цены на газ в октябре. Так, газоснабжающая компания решила не менять тарифы для своих клиентов в октябре. Отмечается, что для населения тариф «Месячный» составляет 4,7 грн за м куб. газа, а тариф «Годовой» - 5,24 грн грн.

Также сообщалось, что украинцам показали убытки "Нафтогаза" на фоне пиара председателя НАК Андрея Коболева. В финансовой отчетности за первое полугодие 2020 года говорится о том, что компания ушла в минус на 11,5 млрд грн.

Напоминаем, что после того, как всплыли скандальные факты о миллиардных долгах "Нафтогаза", Андрей Коболев прокомментировал ситуацию. Он заявил, что колоссальные убытки компании связаны со снижением цен на энергоресурсы и низким спросом из-за коронакризиса.

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