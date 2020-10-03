Украина Украинцам будут выплачивать двойные пенсии

2020-10-03 12:00 156

В 2021 году украинцы начнут выплачивать сразу две пенсии.

Об этом сообщает аналитический портал "Хвиля".

Запуск накопительный пенсий в Украине предложен сразу несколькими проектами.

К слову, проект, предложенный «Слугами народа», обсуждать и вовсе перестали, хотя он предлагал довольно разумный шаг - предлагал повысить зарплаты в пользу накопительных пенсий.

Новая идея правительства предлагает не забирать деньги на накопительную пенсию с зарплат, а отчислять по 2% с ЕСВ и НДФЛ.

Однако, отмечается, что такая капитализация является практически невозможной, ведь при сегодняшних зарплатах откладывать придется по 400 грн, что за 35 лет составит 168 тыс. грн.

«Эти 4% позволяют при сегодняшних ценах при выходе на пенсию получить 1 млн гривен», - в с вою очередь заявил премьер Денис Шмыгаль.

По словам аналитика Владимира Мазуренко считает, что реально подсчитать, сколько можно накопить, нереально, ведь все зависит от инфляции и курса гривны.

«Если в государстве ничего не изменится и будет только солидарный уровень пенсионного обеспечения, то даже с большой официальной зарплатой, выплатой взносов и приобретением стажа пенсия будет 20-30% от зарплаты. Например, зарплата 10 000 гривен – это 3 000 пенсии», – сказала министр Лазебная.

Напомним, ранее сообщалось, что одним из самых важных вопросов в пенсионной реформе является то, кому доверят средства для хранения.

Также сообщалось, что Марина Лазебная сообщила, что на 2020 и 2021 год запланировано несколько этапов повышения пенсий. Так с 1 сентября повышение минимальной зарплаты до уровня 5000 грн. повлекло за собой повышение пенсий для 1,6 млн украинцев.

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