Украина "На 1000 гривен больше": коммуналка резко подорожает, за что придется переплачивать

2020-10-03 11:00 252

 

Вскоре оплата коммуналки в Украине может значительно подорожать

В СМИ появилась информация, что тариф на воду вырастет на 22% уже с октября этого года, но в водоканалах эту информацию опровергли. При этом пояснили, что если подорожание и будет, то это произойдет позже.

Об этом сообщили журналисты интернет-издания Budport.

По словам экспертов, с 1 октября невозможно увеличивать тарифы на воду. Ведь лицензиатам устанавливают тарифы, увеличивая либо уменьшая их, с 1 января. То есть если ценники на воду и вырастут, то уже с нового года. Да и основания для подорожания есть - меняется стоимость реагентов, электроэнергии, других составляющих себестоимости тарифа.

Не лучшие ожидания и по газу. Напомним: с августа в Украине запустили рынок газа, поэтому население платит фактически по расценкам промышленности. Экономисты предполагают, что цены и дальше будут расти. Поэтому уже скоро мы увидим ценник в 6 гривен за куб, а зимой - и 7 гривен.

То есть за отопление небольшого дома в 100 квадратов (расходуется примерно до 500 кубов газа в месяц) придется заплатить до 4-4,3 тысяч гривен, что на тысячу гривен дороже, чем прошлой зимой, когда цены на газ резко просели.

Тарифы на отопление для многоэтажек НКРЭ начала утверждать еще в конце прошлого отопительного сезона. Но тогда они так и не вступили в силу - их отложили до октября этого года. 

 При этом тариф разбили на несколько составляющих, поэтому базовые расценки на тепло в некоторых городах даже снизились, но при этом выросла стоимость доставки. Поэтому в целом отопление подорожает до 10%. То есть если отопление однокомнатной квартиры в Киеве стоило прядка 1500 гривен в месяц, то будет - 1650 гривен. 

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