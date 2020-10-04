Украина Добавили много выходных и перенесли отработки праздников: когда будем отдыхать в 2021-м

2020-10-04 11:30 396

 

В Украине появился новый календарь праздников, выходных дней и переноса праздничных дней на 2021 год. Кабинет министров утвердил график переноса рабочих дней на официальные праздники в Украине.

Согласно документу, на Рождество украинцы получат дополнительные выходные и смогут отдохнуть четыре дня подряд – 7, 8, 9 и 10 января. 8 января, пятницу – предлагается перенести на 16 января, субботу.

На Новый год в Украине будет три выходных дня подряд – 1 января, пятница, и соответственно 2 и 3 января, суббота и воскресенье. На работу украинцы выйдут только 4 января и 7 снова отправятся отдыхать.

На День Независимости в 2021 году также получатся длинные выходные – 21, 22, 23 и 24 августа. Понедельник, 23 августа, предлагается перенести на субботу, 28 августа.

Еще одни дополнительные выходные украинцы в 2021 году получат на День защитника Украины – он выпадает на четверг, поэтому предлагается пятницу, 15 октября, перенести на субботу, 23 октября. Таким образом украинцы смогут отдохнуть 14, 15, 16 и 17 октября.

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